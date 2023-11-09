Почти 30 кубометров мусора убрали из леса в Красноармейске

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
В Красноармейске из леса возле Пирожной горы вывезли порядка 30 кубических метров мусора. Ранее на проблему жаловались местные жители.
«Вот такой навал мусора в овраге между бывшим п/л "Искра" и лыжными домиками на Пирожке. Такое ощущение, что годами сваливали в лес мусор. Куда смотрят экологи?», – процитировали обращение в администрации городского округа Пушкинский.Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что на место выехали сотрудники МБУ «Городское хозяйство» и убрали с территории порядка 30 кубических метров мусора.
«Фотографии «до» поражали. Люди позволяли себе систематически сбрасывать мусор в лесной массив, тем самым нанося колоссальный вред окружающей среде. Считаю, что такое поведение неприемлемо. Ещё раз обращаю внимание жителей на экологическую культуру. Округ – наш большой дом, и мы обязаны поддерживать в нём чистоту», – отметил Максим Красноцветов.В администрации напомнили, что за оставление мусора на территории леса грозит административная ответственность. Согласно ч.3 ст. 8.31 КоАП РФ, за нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 250 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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