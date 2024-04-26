Почти в 40 подмосковных парках посадят общественные огороды

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
27 апреля в 36 подмосковных парках откроют общественные огороды. Любой желающий сможет вырастить и собрать собственный урожай в деревянных боксах, установленных на парковых территориях.
Это одно из мероприятий в рамках «Весенней перезагрузки», сообщил «Радио 1» начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Глеб Осипов.
По словам Осипова, можно посадить лечебные растения, овощи или ягоды, освоить навыки садовода или огородника. Каждую грядку можно брендировать собственной табличкой, указать, какое растение там растёт. Инвентарь в течение лета нужно будет приносить самостоятельно. Это перчатки, садовые инструменты и фартук.
Подробную информацию можно получить в соцсетях парков. Мероприятия начнутся в 10 часов утра и продлятся в течение всего дня.
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«Почти в 90 подмосковных парках пройдёт мероприятие «Весенняя перезагрузка». Все смогут в сопровождении музыкальных и творческих программ убрать парковые территории, посадить саженцы деревьев и присоединиться к проекту под названием «Общественный огород», который стартует в эту субботу. В рамках этого проекта любой желающий, в том числе и юные посетители, могут научиться ухаживать за грядками. Они также смогут принять участие в разнообразных тематических мастер-классах по садоводству, послушать лекции и в конце лета собрать урожай по мере созревания культур, которые они высадят», – рассказал собеседник «Радио 1».
По словам Осипова, можно посадить лечебные растения, овощи или ягоды, освоить навыки садовода или огородника. Каждую грядку можно брендировать собственной табличкой, указать, какое растение там растёт. Инвентарь в течение лета нужно будет приносить самостоятельно. Это перчатки, садовые инструменты и фартук.
«В прошлом году у нас 30 парковых территорий участвовали в этом проекте. В этом году их прибавилось. Хочется отметить, что за три года существования проекта образовались целые парково-огородные сообщества, которые приобщаются к экологической культуре», – пояснил Осипов.По его словам, можно принести саженцы или семена растений самостоятельно, а можно обратиться в соцсети парков или уточнить информацию у сотрудников, поскольку некоторые парки предлагают определенные концепции. Кто-то сажает лечебные растения, кто-то просто зелень, а кто-то – настоящий добротный огород с овощами.
Подробную информацию можно получить в соцсетях парков. Мероприятия начнутся в 10 часов утра и продлятся в течение всего дня.
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Лора Луганская