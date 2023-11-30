Под Солнечногорском в рекордные сроки завершена рекультивация полигона «Поварово»

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Рекультивация мусорного полигона «Поварово» в городском округе Солнечногорск завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«На этой неделе финишную черту преодолел объект накопленного вреда у деревни Поварово. Рекультивация бывшей свалки заняла всего год и 7 месяцев. Такого быстрого выполнения всех работ удалось добиться благодаря чёткому плану, выверенному графику и нашему контролю», – привели в пресс-службе слова главы министерства Тихона Фирсова.Полигон «Поварово» в 12 км от Солнечногорска, работал с 90-х годов ХХ века. Его официальное закрыли в 2016 году. Однако, как отметили в министерстве, ещё несколько лет он доставлял дискомфорт местным жителям. В 2022 году стартовали работы по рекультивации объекта.
«Мы можем с гордостью сообщить, что вслед за полигонами ТКО «Талдомский» и «Заволенье» завершена рекультивация объекта накопленного вреда вблизи деревни Поварово. Это оказалось непростым трудом, однако подрядная организация выполнила свои обязательства на все 100%. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы оставшиеся в Московской области полигоны рекультивировать так же быстро и грамотно», – добавил Фирсов.Рекультивацию полигона проводили в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна».
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Работы по рекультивации полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершены
Лора Луганская