Подмосковные школьники завоевали 30 медалей на международной олимпиаде

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«В олимпиаде приняли участие более 700 старшеклассников из 16 стран. В команду Подмосковья вошли 30 учеников из Физтех-лицея имени Капицы и два представителя долгопрудненского лицея №5. Вместе они завоевали 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей», — говорится в сообщении.
Кроме того, ученики Физтех-лицея заняли второе место в общекомандном зачёте и получили специальные премии.
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