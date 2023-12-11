Подмосковные ветеринары вылечили от конъюнктивита шиншиллу

Фото: Минсельхозпрод МО
В государственной ветеринарной клинике Наро-Фоминска вылечили шиншиллу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. В клинику обратилась хозяйка двухлетнего зверька по кличке Веник с проблемой выделений из глаз питомца.
Шиншиллы относятся к семейству грызунов. Благодаря привлекательной внешности, забавному характеру и несложному уходу они стали популярными домашними животными.
Причин возникновения конъюнктивита много – от микротравм, полученных от попадания в глаз сена или песка, до бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, а также аллергии. Зверьку промыли глаза, заложили под веко антибактериальную мазь и назначили курс лечения, включающий процедуры на дому.
Сейчас Веник здоров. Благодаря грамотному и своевременному лечению при повторном осмотре воспаление у питомца не было.
Читайте также:
В Подмосковье с 1 сентября зарегистрировали более 3,4 тыс собак
Мытищинские автоинспекторы призвали снабдить собак световозвращающими элементами
Дмитровские ветеринары приняли у собаки сложные роды
Причин возникновения конъюнктивита много – от микротравм, полученных от попадания в глаз сена или песка, до бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, а также аллергии. Зверьку промыли глаза, заложили под веко антибактериальную мазь и назначили курс лечения, включающий процедуры на дому.
Читайте также:
В Подмосковье с 1 сентября зарегистрировали более 3,4 тыс собак
Мытищинские автоинспекторы призвали снабдить собак световозвращающими элементами
Дмитровские ветеринары приняли у собаки сложные роды
Лора Луганская