Подмосковные выпускники могут подать электронные заявления на участие в ЕГЭ и ОГЭ

Фото: Минобразования МО
1 декабря на региональном портале государственных и муниципальных услуг можно подать заявление на участие в едином и основном государственном экзаменах в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Услуга доступна в разделе «Образование» – «Образование детям». Она предоставляется в течение пяти рабочих дней. Решение о принятии заявления направляется в личный кабинет заявителя на сайте РПГУ. Приём заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля, в ОГЭ – до 1 марта.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
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«Подача заявления на участие в ЕГЭ и ОГЭ была переведена в цифровой формат для выпускников Подмосковья с 2021 года. Это позволило значительно экономить время и минимизировать контакты. Выпускникам школ стало проще регистрироваться на экзамены», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская