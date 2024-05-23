Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги

Автомобилистам в Подмосковье следует быть предельно внимательными из-за участившихся в последнее время случаях выхода лосей на дороги. Это связано с начавшейся у сохатых весенне-летней миграцией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.