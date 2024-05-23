Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги

Фото: пресс-служба Минэкологии / А. Ульянов
Автомобилистам в Подмосковье следует быть предельно внимательными из-за участившихся в последнее время случаях выхода лосей на дороги. Это связано с начавшейся у сохатых весенне-летней миграцией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Лось – крупнейший представитель своего семейства. Столкновение с ним не обещает ничего хорошего и автомобилисту, и самому животному. Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились. Это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи. Кроме того, их виновниками выхода на автотрассы могут быть назойливые кровососущие насекомые», – пояснил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.Весна – пора появления растений. Сохатые не отличаются сообразительностью, но у них сильно развиты инстинкты. Если лось, особенно молодой, задумает отыскать что-нибудь съестное, он будет готов отправиться даже через оживлённую автотрассу. Особенно внимательными водителям следует быть вечером и ночью, когда видимость уменьшается. В этих случаях рекомендовано включать противотуманные фары с рассеивающим светом.
Как напомнили в министерстве, за сбитое животное водителю грозит административное наказание штрафа. За гибель лося он составляет 80 тыс. рублей, за кабана – 30 тыс., а за благородного оленя – 70 тыс. рублей.
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Лора Луганская