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Подмосковных автолюбителей предупредили о сезонном выходе лосей на дороги

23 мая 2024, 21:44
Фото: пресс-служба Минэкологии / А. Ульянов

Фото: пресс-служба Минэкологии / А. Ульянов

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Автомобилистам в Подмосковье следует быть предельно внимательными из-за участившихся в последнее время случаях выхода лосей на дороги. Это связано с начавшейся у сохатых весенне-летней миграцией, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Лось – крупнейший представитель своего семейства. Столкновение с ним не обещает ничего хорошего и автомобилисту, и самому животному. Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились. Это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи. Кроме того, их виновниками выхода на автотрассы могут быть назойливые кровососущие насекомые», – пояснил глава подмосковного Минэкологии Тихон Фирсов.
Весна – пора появления растений. Сохатые не отличаются сообразительностью, но у них сильно развиты инстинкты. Если лось, особенно молодой, задумает отыскать что-нибудь съестное, он будет готов отправиться даже через оживлённую автотрассу. Особенно внимательными водителям следует быть вечером и ночью, когда видимость уменьшается. В этих случаях рекомендовано включать противотуманные фары с рассеивающим светом.



Как напомнили в министерстве, за сбитое животное водителю грозит административное наказание штрафа. За гибель лося он составляет 80 тыс. рублей, за кабана – 30 тыс., а за благородного оленя – 70 тыс. рублей.

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#подмосковье
#московская область
Жильцов муниципальных квартир Богородского округа переселили за неоплату ЖКУ
23 мая 2024, 20:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Богородском городском округе за последние пять лет жильцов 42 муниципальных квартир переселили в меньшие. Причиной стала длительная неоплата коммунальных услуг. Суммарно задолженности превысила 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Цели оставить людей без жилья нет. Главная задача – побудить должников соблюдать закон, вовремя оплачивать коммунальные услуги», – пояснила начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью населения администрации Богородского городского округа Татьяна Попова.
С 2019 года было подано 164 судебных иска на выселение. Жители 42 муниципальных квартир пошли на переселение, но большинство нашло способ выплатить хотя бы часть долга.
«Например, мужчина отказался платить и выселился из-за задолженности в 54 тыс. рублей. Другая семья не платила за квартиру более 20 лет и накопила долгов на 2 млн. рублей. Кто-то находит средства и разом оплачивает 300 тыс., кто-то выплачивает долг постепенно. Но есть и те, кто принципиально отказывается платить. Таких по решению суда и переселяют в небольшие комнаты бывших общежитий, размером не менее 6 кв. м.», – расссказала Попова.
В этом году администрация округа подала в суд еще девять исковых заявлений о выселении неплательщиков, суммарный долг которых составил почти 4 млн рублей.

Выселение из социального жилья предусмотрено статьёй 90 Жилищного кодекса России. Однако выселение – это крайняя мера, которая применяется, только если предупреждения, разъяснения и отключение коммунальных услуг не помогают, отметили в МинЖКХ.

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Экс-депутат из Ялты Ломенко отправится в тюрьму за госизмену и шпионаж для СБУ
23 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко шпионивший в пользу СБУ отправится в тюрьму за госизмену. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Крыму.
Напомним, Ломенко задержали в ноябре 2021 года. Выяснилось, что он в 2017–2018 годах собирал секретные данные РФ и передавал их Киеву. При этом он являлся депутатом Ялтинского горсовета, а также возглавлял поселковый совет Симеиза. Верховный суд Крыма признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима.

Апелляционный суд рассмотрел законность приговора Верховного суда и оставил судебный акт без изменений.

«По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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Стартовал прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор»
23 мая 2024, 19:54

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Минэкономразвития России совместно с «Агентством развития навыков и профессий» открыли прием заявок на участие в комплексной программе «Рационализатор».
Цель данной программы заключается в развитии у ее участников рационализаторских компетенций. «Рационализатор» предлагает возможность выбрать обучение по одному из трех треков: подготовка проектных рационализаторских команд, интенсив с практическими подходами при реализации рационализаторской деятельности, формирование рационализаторского мышления.

Отмечается, что одной из особенностей данной программы является онлайн-обучение. Стоимость участия в «Рационализаторе» компенсирует государство.

Подать заявку на участие необходимо до 15 июня этого года через электронную почту: mp@rt-academy.ru. Узнать подробнее о программе можно на сайте.

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Врач Васильева заявила об опасности отсутствия головного убора для здоровья
23 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог Мария Васильева заявила, что отказ от головного убора, в частности летом, может повлечь за собой ожог кожи головы, а также выпадение волос.
«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос», — отметила в беседе с Газета.ру Васильева.

Она добавила, что уход за кожей головы летом можно дополнить шампунями и кондиционерами с SPF-защитой.

Ранее дерматовенеролог, трихолог Татьяна Пичугина рассказала о неожиданной связи облысения с неправильным питанием и злоупотреблением сладкой газировкой. Также человек может начать лысеть из-за возраста, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекций, дефицита витаминов или приёма лекарств.

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#волосы
#здоровье
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Стало известно, что есть в собственности у задержанного за мошенничество Вертелецкого
Mash: у Вертелецкого есть одна квартира в Подмосковье и люксовый автомобиль
23 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

В собственности у задержанного руководителя департамента по обеспечению госзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого есть лишь одна квартира в подмосковном посёлке Власиха. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, площадь квартиры составляет 60 квадратных метров, а её стоимость не превышает шести миллионов рублей.

Однако в 2021 году Вертелецкий купил Audi Q7. До этого, в 2019 году, у него был Volkswagen Touareg. А у его жены Елены Силантьевой есть Toyota Camry.

Напомним, ранее стало известно о задержании Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.

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#имущество
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ИБ-эксперт Егоров предупредил о мошенничествах, связанных с ЕГЭ
23 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Richard Villalonundefined undefined

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров заявил, что сейчас появились мошеннические схемы, связанные с ЕГЭ.
Так, на площадках интернета начали продавать ответы к экзаменам. По словам специалиста, в общей сложности такие продавцы являются мошенниками. Чаще всего злоумышленники продают уже опубликованные решения к экзаменам прошлых лет.

В беседе с Газета.ру Егоров отметил, что хотя сейчас и наблюдается некоторое сокращение объявлений о продаже ответов к ЕГЭ, желающих приобрести их всё так же много.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для того, чтобы избежать мошеннических действий, нельзя называть по телефону никакие коды, приходящие по СМС.

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#егэ
#мошенники
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Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент обратился к главе Чечни
Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент Мисиков обратился к Кадырову
23 мая 2024, 18:33

Фото: сайт Кремля

Студент Российского государственного социального университета Алан Мисиков просит защиты у главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом пишет «Подъем». Ранее студент РГСУ Мисиков заявил, что его лишили отсрочки от армии после слов о вожде СССР Иосифе Сталине и репрессий в период его правления.

По словам студента, преподаватель РГСУ Андрей Беликов сказал, что репрессий при Сталине по сути не было. Студент поспорил, после чего на него пожаловались, отчислили и выселили из общежития. Позднее к нему приехали работники военкомата и заявили, что его отсрочка недействительна.

По сведениям издания, ​которые ​ему предоставили в пресс-службе РГСУ, студента отчислили за пропуск занятий. Также он не встал на воинский учет по месту пребывания.

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#россия
#чечня
#студент
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Адвокат Калинов объяснил, почему Исинбаевой не грозит наказание за налоги
23 мая 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что двукратной олимпийской чемпионке в прыжке с шестом Елене Исинбаевой не грозит уголовное наказание за неуплату налогов, поскольку она не уклонялась от налоговой системы.
Он отметил, что единственное, что может грозит спортсменке – блокировка её счетов.

«Ей ничего не грозит. Это неуплата налогов, а не уклонение от уплаты: ей выставили счета — она их не оплатила. Если бы речь шла об уходе от налоговой системы, о попытке скрыть доходы, сумма была бы гораздо больше. Заблокируют ей счета, потом отдадут дело приставам до исполнения. Возможно, арестуют имущество. Пока она не погасит задолженность, будет запрет на регистрационные действия», — пояснил в беседе с Газета.ру Калинов.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов.

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#имущество
#запрет
#фнс
#доходы
#служба
#налоги
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В летнем трудовом семестре примут участие более 4 тысяч подмосковных студентов
23 мая 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МИСК

В России стартовал летний трудовой семестр студенческих отрядов. В нём будут задействованы более 4 тыс. учащихся вузов из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Церемония открытия трудового семестра прошла на набережной у Дома правительства Московской области. На неё приехали около 700 ребят со всего региона – бойцы, командиры, комиссары и ветераны студотрядов.
«Вы большая дружная семья. Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, пожелать классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций. Особенные слова поддержки – тем, кто в этом году поедет в студенческие отряды впервые. Надеюсь, что вам очень понравится. Желаю с пользой провести время, узнать много нового и интересного, отточить навыки», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК

Лучшим бойцам вручили благодарственные письма министерства, Мособлдумы, почётные грамоты Российских студенческих отрядов.
«За эти три с небольшим года вы сделали просто нереальный рывок. Вы уже объединяете более 5 тыс. человек, лидируете среди всех региональных отделений Центрального федерального округа. Спасибо правительству Московской области, директорам 40 подмосковных колледжей и ректорам 12 вузов, поддерживающим эту деятельность», – отметил руководитель Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Дмитрий Парамонов.
Фото: пресс-служба МИСК

Трудовой семестр продлится 92 дня. Ребята смогут попробовать себя в разных профессиях – от проводника поезда до строителя.
«Я учусь в Дмитровском техникуме. Мне очень понравилась атмосфера студенческих отрядов, и в один из них я решил вступить. Недавно отработал две смены вожатым в детском оздоровительном центре «Горизонт» в Клину. Туда приезжали белгородские дети, мы с ними занимались, старались максимально отвлечь от неприятных эмоций. Этим летом тоже буду работать в качестве вожатого, но уже в другом лагере», – рассказал боец студенческого педагогического отряда Владислав Пономарёв.

Фото: пресс-служба МИСК

В этом году кроме Подмосковья студенты будут трудиться и в других регионах – в Краснодарском крае, в Луганске, на Камчатке. Впервые будут трудоустраиваться ребята, которым ещё не исполнилось 18 лет. Свыше 100 подростков смогут поработать помощниками вожатых, озеленителями, сотрудниками торгового зала, сборщиками готовой мебели.
«Здорово, что вы такие активные, не лежите на диване, а продолжаете познавать мир, ездить по нашей необъятной Родине. А самое главное – трудиться. Знаю точно, что всё у вас получится», – напутствовал студентов зампредседателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.

Фото: пресс-служба МИСК

В СССР подмосковный областной студотряд считался одним из сильнейших в стране. Второе рождение он получил 10 ноября 2020 года, когда было учреждено Московское областное региональное отделение РСО. В первый год движение насчитывало 700 человек, в следующий – 1,5 тыс., в 2023-м – 3 тыс., а в этом году – уже свыше 5 тыс.

«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны. Она трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 региона, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи. В этом году РСО отмечают двойной юбилей: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения.

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#московская область
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