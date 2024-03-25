Подмосковный эпидемиолог Артёменко предупредил о приближении сезона клещей

Фото: istockphoto/nechaev-kon
С наступлением тепла просыпаются клещи и начинается сезон их активности, который длится примерно с апреля по сентябрь. О мерах предосторожности, о том, как избежать неприятных последствий укуса клеща рассказал главный эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артёменко.
В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что принято считать, что клещи просыпаются при плюс десяти градусах, однако этот показатель достаточно условный. Активная фаза в жизни клещей начинается тогда, когда появляются первые проталины. Земля освобождается от снега, её прогревают солнечные лучи, и это способствует пробуждению клещей.
Эксперт сообщил, что как правило наблюдаются два пика обращений граждан в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Первый традиционно приходится на майские праздники, когда люди, используя «длинные» выходные, массово отправляются на природу, на дачу, в походы и так далее. Второй пик наступает в середине сентября, в разгар грибного сезона.
Евгений Артёменко напомнил, что клещи, встречающиеся на территории Подмосковья, могут переносить четыре вида инфекций. Это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека. Наиболее часто на территории Московской области встречается боррелиоз, остальные случаи заболеваний носят единичный характер, отметил эксперт. Эта болезнь поражает суставы и нервную систему.
Фото: istockphoto/Nataba
Для профилактики укусов клещей очень важно правильно одеваться при посещении мест, где они могут обитать, подчеркнул специалист. Нужно надевать высокую обувь, манжеты рукавов должны плотно прилегать к кистям рук, шею лучше закрыть, надев свитер с высоким горлом или повязав платок. Обязателен головной убор, лучше даже бандана. Всю одежду лучше подбирать светлых тонов, чтобы на ней можно было легко заметить клеща. Одежду следует обработать специальными репеллентами — сейчас их очень много в виде различных спреев.
Если клещ всё-таки присосался, нужно принять меры, чтобы в кратчайшие сроки удалить его, продолжил эпидемиолог. Лучше всего, если это сделает специально обученный человек, то есть медицинский работник. Но если обратиться в медицинское учреждение в ближайшее время нет, то удалить клеща можно и самостоятельно. На сайте Роспотребнадзора есть подробные видео-инструкции, как это безопасно сделать. Извлечённого клеща нужно обязательно сохранить, поместив в герметичную баночку или полиэтиленовый пакет, чтобы медики могли затем исследовать его на предмет наличия заболеваний. При обнаружении такового следует немедленно обратиться к врачу для назначения лечения.
В заключение эксперт рассказал о подготовке к сезону активности клещей, которую проводит региональный Роспотребнадзор. Специалисты проводят активную профилактическую и научно-просветительскую работу среди населения, различные инструкции, справочные и иные материалы публикуются на сайте ведомства, в некоторые муниципалитеты направляются письма с рекомендациями провести акарицидную обработку территории. То же самое делается перед заездом детей в летние оздоровительные учреждения.
В конце беседы Евгений Артёменко сообщил, что наивысшую активность клещи проявляют при повышенной влажности и в меру тёплой погоде. То есть наибольшую опасность они представляют после дождя, при температуре около +20 градусов. При засухе и в жару их активность заметно снижается. Однако профилактика и простые меры предосторожности помогут обезопасить себя от клещей даже тогда, когда они особенно активны, заключил эксперт.
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Эксперт сообщил, что как правило наблюдаются два пика обращений граждан в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Первый традиционно приходится на майские праздники, когда люди, используя «длинные» выходные, массово отправляются на природу, на дачу, в походы и так далее. Второй пик наступает в середине сентября, в разгар грибного сезона.
Фото: istockphoto/Nataba
Для профилактики укусов клещей очень важно правильно одеваться при посещении мест, где они могут обитать, подчеркнул специалист. Нужно надевать высокую обувь, манжеты рукавов должны плотно прилегать к кистям рук, шею лучше закрыть, надев свитер с высоким горлом или повязав платок. Обязателен головной убор, лучше даже бандана. Всю одежду лучше подбирать светлых тонов, чтобы на ней можно было легко заметить клеща. Одежду следует обработать специальными репеллентами — сейчас их очень много в виде различных спреев.
Если клещ всё-таки присосался, нужно принять меры, чтобы в кратчайшие сроки удалить его, продолжил эпидемиолог. Лучше всего, если это сделает специально обученный человек, то есть медицинский работник. Но если обратиться в медицинское учреждение в ближайшее время нет, то удалить клеща можно и самостоятельно. На сайте Роспотребнадзора есть подробные видео-инструкции, как это безопасно сделать. Извлечённого клеща нужно обязательно сохранить, поместив в герметичную баночку или полиэтиленовый пакет, чтобы медики могли затем исследовать его на предмет наличия заболеваний. При обнаружении такового следует немедленно обратиться к врачу для назначения лечения.
В заключение эксперт рассказал о подготовке к сезону активности клещей, которую проводит региональный Роспотребнадзор. Специалисты проводят активную профилактическую и научно-просветительскую работу среди населения, различные инструкции, справочные и иные материалы публикуются на сайте ведомства, в некоторые муниципалитеты направляются письма с рекомендациями провести акарицидную обработку территории. То же самое делается перед заездом детей в летние оздоровительные учреждения.
В конце беседы Евгений Артёменко сообщил, что наивысшую активность клещи проявляют при повышенной влажности и в меру тёплой погоде. То есть наибольшую опасность они представляют после дождя, при температуре около +20 градусов. При засухе и в жару их активность заметно снижается. Однако профилактика и простые меры предосторожности помогут обезопасить себя от клещей даже тогда, когда они особенно активны, заключил эксперт.
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Александр Бойцов