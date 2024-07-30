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Погрязший в долгах шахтер нашел алмаз стоимостью почти сто тысяч долларов

CNN: рабочий в Индии нашел алмаз стоимостью почти сто тысяч долларов
30 июля 2024, 12:38
Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Погрязший в долгах индийский шахер нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти 100 тысяч долларов. Об этом информирует CNN.
Раджу Гауд нашел алмаз, работая на арендованном руднике, который принадлежит правительству. Данная практика распространена среди бедных рабочих в Индии.

После этого мужчина вместе со своим младшим братом отвезли драгоценный камень властям, которые вернут им большую часть стоимости алмаза после его продажи на аукционе.



Гауд намерен на вырученные средства погасить долги, обеспечить достойное будущее своей семье и купить земельный участок.

Ранее сообщалось, что во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Столько говна вылили»: жена водителя «Камаза» под Волгоградом о травле семьи
SHOT: жену с детьми водителя КамАЗа затравили после аварии с составом
30 июля 2024, 13:06

Фото: istockphoto/designbydx

Семью водителя грузовика, участвовавшего в аварии с поездом под Волгоградом, затравили после инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, со ссылкой на жену водителя, который сейчас под присмотром врачей. По словам супруги, мужчина просто участник несчастного случая. Женщина отметила, что он просто не увидел поезда, шедшего параллельно с другим составом.
«Столько говна вылили на человека. Не представляете, сколько грязи на меня вылито, на моих детей... Мы столько выслушали», — прокомментировала она.

Женщина добавила, что ее муж не является пьяницей или наркоманом, и абсолютно адекватен. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. За жизнь водителя борются медики.

Авария с участием поезда и «Камаза» произошла в понедельник, 29 июля.

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#грузовик
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В Подмосковье пассажирам начали сообщать фактическое время прибытия автобуса
30 июля 2024, 12:24

Сервис информирования пассажиров о фактическом времени прибытия автобуса на ту или иную остановку запустила подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, пассажиру достаточно позвонить по бесплатному номеру: 7-800-700-31-13 и назвать голосовому помощнику название своей остановки и населённый пункт, где находится конечная остановка или саму конечную остановку. В ответ голосовой помощник назовёт фактическое время прибытия ближайшего автобуса и автобуса следующего рейса», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы получить эту информацию, подойдёт любой телефон, установка мобильного приложения не требуется.

Подробная инструкция по использованию нового сервиса размещена на сайте компании «Мострансавто».

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#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
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В Лобне началась реконструкция участка Рогачёвского шоссе
30 июля 2024, 11:40

Реконструкция участка Рогачёвского шоссе стартовала в Подмосковье, работы ведутся в рамках строительства развязки на трассе для Северного обхода Лобни, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Началась реконструкция участка Рогачёвского шоссе, его расширят до шести полос. Сейчас рабочие устраивают насыпь земляного полотна, геотекстиля и щебёночного основания», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он также напомнил, близится к завершению реконструкция на участке Краснополянского шоссе. Общая строительная готовность развязки на Рогачёвском шоссе достигла 75%.

Завершить основные работы по созданию развязки должны до конца текущего года.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#минтранс мо
#нацпроекты
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,4 тыс. машин
30 июля 2024, 11:21

Фото: МТДИ МО

Свыше 3.4 тыс. автомобилей эвакуировали за неделю с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошедшую неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3404 автомобиля, припаркованных с нарушением ПДД. Это на 126 машин больше, чем было эвакуировано неделей ранее», — уточняется в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей отвезли на штрафные стоянки в городском округе Красногорск — 360. Второе место антирейтинга занял округ Мытищи, где с улиц эвакуировали 286 автомобилей. На третьем месте оказался округ Химки с 286 перемещёнными машинами, на четвёртом — Ленинский округ, где эвакуировали 267 машин. А замыкает топ-5 недельного антирейтинга округ Котельники со 198 эвакуированными машинами.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Подмосковье, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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#автомобили
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#подмосковье
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На Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов
«Лента.ру» нашла в продаже на Wildberries символику нацистов
30 июля 2024, 11:09

Фото: iStock/Elena Gurova

На российском маркетплейсе Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что речь идет об изображении «черное солнце». Данная символика применялась нацистами третьего рейха, в настоящее время ее используют боевики в подразделении «Азов»*.

Согласно информации источника, на Wildberries эту символику продают под видом талисмана «победы». Товары с подобной нацисткой символикой были неоднократно удалены, однако продавцы находят новые способы разместить их на маркетплейсе с целью продажи.

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*организация, признанная экстремистской и запрещена в России
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#продукция
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Депутат ГД Матвеев заявил о ярости россиян из-за поведения мигрантов
30 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Россияне сильно возмущаются поведением приезжих в Россию мигрантов. ТВ этом уверен подвергшийся нападению иностранцев депутат Госдумы Михаил Матвеев.
По данным Царьграда, за два дня под сообщением парламентария о нападении на него мигрантов появилось более восьми тысяч злобных комментариев относительно поведения иностранцев в России, что сказалось на настроениях в Госдуме.

Таким образом, Матвеев рассказал о том, что скоро появятся новые меры в отношении приезжих. Он подчеркнул, что эти меры вызваны в том числе и критикой работы депутатов со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина.

Напомним, накануне стало известно, что срок срочной службы в армии для новых граждан России может быть увеличен до двух лет. Поправку в действующее законодательство намерены рассмотреть в Госдуме РФ до конца текущей сессии палаты. Планируется также рассмотреть повышение призывного возраста для данной категории граждан страны.

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Мигранты захватили поселок в Новой Москве и вымогают деньги у местных
Мигранты в Новой Москве угрожают местным жителям и требуют деньги
30 июля 2024, 10:57

Фото: photo.mosreg.ru/Александр Кожохин

Большая семья выходцев из Армении захватила СНТ «Идиллия» в Новой Москве, обложив жильцов данью под видом коммунальных платежей, сообщают жители поселка, передает NEWS.ru.
По данным местных жителей, мигранты объявили себя управляющими поселка и начали требовать деньги за так называемые коммунальные услуги, при этом суммы растут с каждым месяцем. Кроме того, была введена плата за проезд на территорию СНТ для «посторонних автомобилей».

«СНТ захватила большая семья выходцев из Армении. Они объявили себя управляющими и обложили нас финансовой данью под видом коммунальных платежей и денег за управление СНТ. Суммы платежей растут с каждым месяцем. Система отчетности отсутствует. Никакие работы в СНТ не ведутся, летом трава по щиколотку, зимой наледь, несколько стариков поломали руки и ноги на гололеде. На вопросы о том, куда идут наши деньги за обслуживание, нам рекомендуют "заткнуться и не вякать"», — поделилась местная жительница.
Местные жители также сообщают о случаях угроз физической расправы и оскорблений со стороны захватчиков. В ответ на происходящее, жители направили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить их права и свободы. Местные также хотят разобраться, законно ли и на каких основаниях вымогателям было предоставлено гражданство.

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#услуги
#мигранты
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Подмосковных наставников пригласили принять участие во всероссийском конкурсе
30 июля 2024, 10:35

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Всероссийский конкурс «Наставничество» проведут на президентской платформе «Россия — страна возможностей», принять в нём участие приглашаются представители всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурс будет проводиться по двум направлениям: «Лучшие практики наставничества» и «Наставник года». В каждом из направлений предусмотрено по четыре номинации, касающиеся наставничества в сфере производства, образования, службы, а также социальной сферы и общественной деятельности», — говорится в сообщении.
Регистрация заявок на участие уже началась, она проводится онлайн и продлится до 25 октября. Участники должны быть не моложе 18 лет.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

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#педагоги
#россия
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Маск назвал Дурова новичком после признания о ста биологических детях
Маск назвал сто биологических детей Дурова уровнем новичка
30 июля 2024, 10:33

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова есть более ста биологических детей. Об этом Маск написал в соцсети X.
Маск пошутил о сотне детей Дурова и сообщил, что эта цифра является уровнем новичка. Также американский предприниматель назвал Дурова Чингисханом.

Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей. При этом у Илона Маска их двенадцать.

Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.

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