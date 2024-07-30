Погрязший в долгах шахтер нашел алмаз стоимостью почти сто тысяч долларов

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Погрязший в долгах индийский шахер нашел крупный алмаз весом 19,22 карата, стоимость которого оценивают в почти 100 тысяч долларов. Об этом информирует CNN.
Раджу Гауд нашел алмаз, работая на арендованном руднике, который принадлежит правительству. Данная практика распространена среди бедных рабочих в Индии.
После этого мужчина вместе со своим младшим братом отвезли драгоценный камень властям, которые вернут им большую часть стоимости алмаза после его продажи на аукционе.
Гауд намерен на вырученные средства погасить долги, обеспечить достойное будущее своей семье и купить земельный участок.
Ранее сообщалось, что во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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После этого мужчина вместе со своим младшим братом отвезли драгоценный камень властям, которые вернут им большую часть стоимости алмаза после его продажи на аукционе.
Гауд намерен на вырученные средства погасить долги, обеспечить достойное будущее своей семье и купить земельный участок.
Ранее сообщалось, что во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова