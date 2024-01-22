Полиграфолог Учаев заявил о связи между проверки на полиграфе и ментальности

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Специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев заявил, что во многом успешность проверки на детекторе лжи зависит от типа ментальности тестируемого.
Так, по его словам, людям восточных культур легче скрывать ложь.
Он добавил, что Россия в этой шкале располагается ближе к холистическому полюсу.
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«На одном полюсе шкалы располагаются лица с аналитичным типом ментальности, а на другой – с холистичным. Холистичные индивиды — это в основном представители коллективистских культур (Азия, Латинская Америка). Для них характерна целостная оценка ситуации или явления. Аналитическая стратегия переработки информации ближе к европейскому и американскому типу мышления. Эти люди более индивидуалистичны, они из информации, наоборот, выделяют отдельные элементы», — пояснил в беседе с Газета.ру Учаев.
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Мелисса Тимофеева