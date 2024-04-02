Полиция вскрыла в России ячейку запрещенного «Правого сектора»

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В 2023 году сотрудники полиции в России раскрыли ячейку запрещенной организации «Правый сектор»* и другие радикальные объединения. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства, передает ТАСС.
«Наша главная задача — борьба с экстремизмом и противодействие деятельности радикальных структур. В ходе операций полиции была выявлена ячейка запрещенного украинского „Правого сектора“*, а также была пресечена деятельность нескольких других запрещенных объединений», — подчеркнул министр.Он отметил, что в 2023 году на основании материалов МВД России 44 организации были признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень. Кроме того, 127 юридических и 37 физических лиц были внесены в реестр иноагентов. Полиция также предотвращала распространение ложной информации о деятельности ВС РФ и их дискредитации, раскрыв 124 преступления в этой сфере.
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*организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
Артем Кузьмин