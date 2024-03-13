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Российские пранкеры Вован и Лексус, они же Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, убедили польских наемников вступить в вымышленную частную военную компанию бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Согласно выдуманной истории, Порошенко создает свою собственную частную военную фирму с высокими зарплатами и приглашает кандидатов на собеседование, пояснили пранкеры в своем Telegram-канале.
Один из польских офицеров и водолаз Майкл Киермач согласился стать инструктором в этой вымышленной организации. Он признался, что работал с украинскими военными в 73-м центре морских операций в Очакове. Однако он заявил, что не планирует участвовать в боевых действиях.
Второй поляк, Игорь Горняк, также согласился присоединиться к «ЧВК Порошенко» и выразил готовность сотрудничать с украинскими экстремистами.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Киев использовал иностранных наемников в попытках атаковать приграничные регионы России.
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Один из польских офицеров и водолаз Майкл Киермач согласился стать инструктором в этой вымышленной организации. Он признался, что работал с украинскими военными в 73-м центре морских операций в Очакове. Однако он заявил, что не планирует участвовать в боевых действиях.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Киев использовал иностранных наемников в попытках атаковать приграничные регионы России.
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Артем Кузьмин