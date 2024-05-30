Порноактрису назначили спикером украинского университета

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Порноактриса Джозефина Джексон стала спикером «Платформы возможностей». Этот проект реализуется на базе украинского Переяславского университета имени Григория Сковороды.
Как сообщается на сайте университета, Джозефина Джексон (настоящее имя Юлия Сенюк) уже провела встречу с «жаждущими общения студентами». Говоря о возможностях в рамках программы, порноактриса заявила, что «надо работать, наверное, больше головой».
Вспомнив о сфере, в которой трудится, она оговорилась, что, хотя, по мнению многих, голова в её работе не может пригодиться, для того, чтобы добиться успеха и карьерного роста, мозг и умение им пользоваться необходимы в любом деле. Очевидно, порноактриса сможет в рамках «Платформы возможностей» поделиться ещё многими подобными полезными сентенциями с «жаждущими общения студентами».
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Александр Бойцов