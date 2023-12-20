Поступок НАТО спровоцировал скандал в Финляндии

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Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов. Об этом сообщает Iltalehti.fi.
Большинство комментариев у видеоролика носят негативный характер. Некоторые пользователи успели заметить в нем американскую пропаганду и наплевательское отношение к культуре Финляндии.
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