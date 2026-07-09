Потребление алкоголя в России упало до нового минимума за почти 30 лет

09 июля 2026, 01:49

В России зафиксировали самое низкое потребление спиртного с 1997-1998 годов

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В России потребление алкоголя в июне достигло минимального уровня за почти три десятилетия. Об этом пишет РИА Новости.





С начала года россияне сократили употребление спиртного на 0,44 литра, и за последние 12 месяцев показатель опустился до 7,62 литра на душу населения. Что касается региональных различий в употреблении алкоголя, они являются значительными.



Меньше всего пьют на Северном Кавказе: в Чечне — 0,02 литра на человека за год, в Дагестане — 0,9, в Кабардино-Балкарии — 2,09. Жители Москвы в среднем позволяют себе 4,6 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 5,96. При этом в Татарстане показатель достигает 7,7 литра, а в Свердловской области — 9,98.



Предыдущий минимум по употреблению спирта фиксировался в 1997–1998 годах, когда объём составлял около 7,6 литра на человека. Отмечается, что статистика до 2008 года учитывала только легальные продажи. По оценкам исследователей, в 1990-е до двух третей алкогольного рынка занимал теневой сектор.