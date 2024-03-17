Появились подробности о наследстве Александра Ширвиндта

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Семья народного артиста России Александра Ширвиндта унаследует небольшое имущество, которое включает комнату в бывшей коммунальной квартире, половину доли от одной квартиры и еще одну целую квартиру. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Помимо этой недвижимости, родственники актера также получат земельный участок и дачу, которую описывали как «развалюху», приобретенную для коротких поездок на рыбалку.
Все оставшееся имущество Ширвиндта будет равномерно распределено между наследниками, и не возникло никаких споров по поводу наследства.
Ранее было объявлено, что церемония прощания с Ширвиндтом состоится 18 марта в Театре сатиры.
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Все оставшееся имущество Ширвиндта будет равномерно распределено между наследниками, и не возникло никаких споров по поводу наследства.
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Артем Кузьмин