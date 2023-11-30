Правительство распространило «Дальневосточную ипотеку» на Арктическую зону

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Правительство РФ распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону государства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Сообщается, что участниками льготной ипотечной программы могут стать преподаватели и медики, которые проработали в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги, не старше тридцати пяти лет, одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте до восемнадцати лет включительно и другие категории. Максимальная сумма льготного займа по данной ипотечной программе составит шесть миллионов рублей.
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