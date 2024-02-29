Правительство РФ рассмотрит предложение о выходном дне 31 декабря

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В правительстве России рассмотрят предложение сделать 31 декабря выходным днём. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо для начала подготовить соответствующие нормативные документы, которые на данный момент ещё не приняты.
Котяков рассказал, что последние два года 31 декабря приходилось на выходной день, поэтому этот вопрос откладывался. Но теперь к его рассмотрению вернулись вновь.
Министр добавил, что россияне, по его мнению, счастливы от большого количества выходных и праздничных дней в стране, поэтому важно рассмотреть признание таковым и 31 декабря.
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Котяков рассказал, что последние два года 31 декабря приходилось на выходной день, поэтому этот вопрос откладывался. Но теперь к его рассмотрению вернулись вновь.
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Анастасия Чинкова