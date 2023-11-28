Представители Подмосковья вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»
Трое участников представляют Московскую область в финале конкурса «Флагманы образования» для управленцев в сфере образования и педагогов. Об этом сообщила пресс-служба проекта.
Финал проекта «Флагманы образования» продлится пять дней, в рамках которого участники смогут заявить о себе, проверить свои знания и пройти образовательные программы,а также получат возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.
От Московской области в финал прошли директор МБОУ «Гимназия №6» г.о. Ивантеевка Бахтояров Владимир, гендиректор ООО «Детский Клуб» г.о. Дмитров Гижа Анастасия и учитель истории и обществознания МОУ «Лицей №8» г.о. Электросталь Овденко Николай.
Стоит отметить, что каждый день конкурса направлен на определенные интегрированные смыслы, над которыми будут трудится финалисты.
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«Третий сезон «Флагманов образования» стал рекордным по количеству заявок – более 100 000 – от управленцев в сфере образования, педагогов и студентов со всей России. <…> Впереди несколько дней конкурсных испытаний, где вам предстоит показать все свои умения и навыки. Воспринимайте других финалистов, прежде всего, как соратников и единомышленников, знакомьтесь и обменивайтесь опытом <…>», - отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Стоит отметить, что каждый день конкурса направлен на определенные интегрированные смыслы, над которыми будут трудится финалисты.
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Мира Полтева