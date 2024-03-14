Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете TikTok

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который позволит запретить популярный сервис TikTok, если его материнская компания ByteDance не продаст соцсеть компании за пределами Китая в течение 165 дней. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сайт законодательного органа. Если же покупателя найти не удастся, то американским магазинам приложений и веб-хостингам запретят размещать у себя ссылки на скачивание соцсети под угрозой санкций Минюста.
Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, один член палаты представителей США воздержался от голосования. Сообщается, что среди выступивших против оказалось 50 демократов и 15 республиканцев.
В палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.
В TikTok, в свою очередь, заявили, что процесс голосования в палате представителей был секретным и выразили надежду, что сенат США, который следом за нижней палатой парламента должен одобрить законопроект, «рассмотрит факты, прислушается к своим избирателям и осознает влияние на экономику».
В случае принятия документа Сенатом его направят на подпись главе Белого дома Джо Байдену. При этом, как отмечает Telegram-канал One Big Union, за последний год демократы и республиканцы вносили разные законопроекты об ограничениях или запретах TikTok, но даже если нынешниЙ документ будет принят, вполне вероятно, что он будет сразу же оспорен в судах.
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В палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.
В случае принятия документа Сенатом его направят на подпись главе Белого дома Джо Байдену. При этом, как отмечает Telegram-канал One Big Union, за последний год демократы и республиканцы вносили разные законопроекты об ограничениях или запретах TikTok, но даже если нынешниЙ документ будет принят, вполне вероятно, что он будет сразу же оспорен в судах.
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Артем Путинцев