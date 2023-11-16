Преподаватель МГИМО уволен за приглашение на встречу со студентами Ивана Урганта

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Заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе уволился из вуза. Студенты уверены, что преподавателя попросили уйти после того, как он организовал им встречу с телеведущим Иваном Ургантом.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» напоминает, что в середине октября шоумен приходил в МГИМО на открытую лекцию. Темой беседы было выбрано налаживание личных связей в медиапространстве. По словам студентов, с этого момента у Кобаладзе начались неприятности на работе. Ректорат вуза заявил, что приглашение Урганта было личной инициативой профессора, а руководство шокировано его решением.
Накануне, 15 ноября, Кобаладзе сообщил студентам о своём увольнении. Учащиеся уверены, что преподавателя просто вынудили уйти, не давая нормально работать. Они выразили недоумение по поводу того, что причиной этого стало приглашение Урганта, который даже не является иноагентом и не допускал негативных высказываний об СВО.
По словам одной из студенток, предмет Social Networkingнацелен на налаживание социальных связей, поэтому профессор часто приглашал к ним на пары разных интересных публичных людей, чтобы они делились своим опытом. У них на лекциях побывали Ирина Хакамада, Леонид Якубович, теперь вот Иван Ургант. Студенты никак не ожидали, что после своей инициативы Кобаладзе будет уволен.
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Накануне, 15 ноября, Кобаладзе сообщил студентам о своём увольнении. Учащиеся уверены, что преподавателя просто вынудили уйти, не давая нормально работать. Они выразили недоумение по поводу того, что причиной этого стало приглашение Урганта, который даже не является иноагентом и не допускал негативных высказываний об СВО.
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Александр Бойцов