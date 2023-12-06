Прилепину присвоили звание почётного члена партии «Справедливая Россия»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Сопредседателю партии эсэров Захару Прилепину присвоили звание «Почётный член Социалистической партии «Справедливая Россия – За правду». Об этом в своём Telegram-канале сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
Он напомнил, что в начале этого Прилепин добровольно отправился в зону проведения спецоперации. Однако по закону военнослужащие не имеют права заниматься политикой, поэтому было принято решение о присуждении звания.
При этом Миронов подчеркнул, что Захар Прилепин остаётся в рядах партии, являясь примером для однопартийцев. Он является «настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам», сообщил лидер партии.
Миронов заявил, что действия людей, пытающихся расколоть коалицию левых сил в России, останутся без успеха, поскольку вернутся Прилепин и остальные участники СВО и голос партии «зазвучит ещё громче».
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При этом Миронов подчеркнул, что Захар Прилепин остаётся в рядах партии, являясь примером для однопартийцев. Он является «настоящим русским патриотом, преданным своей Родине и товарищам», сообщил лидер партии.
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Анастасия Чинкова