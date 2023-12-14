Привязать ёлку, разложить мандарины: как отгородить кошку от новогоднего дерева

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Если у вас дома живут представители семейства кошачьих, вы не понаслышке знаете, как они любят новогоднюю ёлку. А точнее – игрушки, гирлянды и дождики. О том, как спасти новогоднее дерево от посягательств питомца, в беседе с «Радио 1» рассказала ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Если ёлка вызывает повышенный интерес у кота или кошки, важно исключить самые опасные элементы декора – нейлоновые дождики, гирлянды и стеклянные украшения. Из-за них питомец может оказаться на операционном столе, рассказала специалист.
Чтобы кошка не прыгала на ёлку, лучше опрыскать праздничное дерево её нелюбимыми запахами. Также рекомендуется укрепить ель или привязаться, чтобы сделать её более устойчивой.
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«Кошка может наесться дождиками и гирляндами, вызвав тем самым непроходимость. Это может привести к операции или вообще к летальному исходу. Так что такие декорации лучше вообще исключить. Если кошка привыкла гонять по полу в игре шарики, то для украшения ели лучше использовать пластиковые шарики и игрушки. А под саму ёлку лучше постелить что-то мягкое, чтобы игрушки не разбились, и кошка не травмировалась», — отметила Сиротина.
«Нужно выявить, какие запахи могут быть неприятны кошке. Это могут быть цитрусы, тогда под ёлку нужно положить побольше апельсиновых или грейпфрутовых корок. Если это другой запах, то нужно найти такой аромат и опрыскать всё вокруг», — посоветовала врач.Специалист напомнила, что кошки тревожно реагируют на фейерверки. Поэтому перед праздником рекомендуется дать питомцу лёгкое успокоительное.
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Екатерина Шмакова