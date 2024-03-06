Признанный иноагентом Гарри Каспаров** внесён в список террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова**. В реестр иноагентов он был внесён министерством юстиции ещё в 2022 году.
Гарри Каспаров** — советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР. В 2005 году он объявил о завершении занятий шахматами ради политической карьеры. В 2012 году он был избран в Координационный совет российской оппозиции. В следующем году Каспаров** покинул Россию, а ещё через год получил гражданство Хорватии.
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* Признан иноагентом в РФ
** Признан иноагентом в РФ; внесён в список террористов и экстремистов
Александр Бойцов