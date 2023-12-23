Пробка из 300 автомобилей образовалась на границе России и Польши

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Огромная пробка из автомобилей с иностранными госномерами образовалась на польско-российской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».
По данным издания, затор образовался на въезде в Калининград со стороны Польши. В нём стоят свыше 300 автомобилей, которые уже более суток ожидают прохождения границы.
Отмечается, что большая часть автомобилей имеют номера Германии. Также есть машины с чешскими и бельгийскими госномерами.
Ранее заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что Польша должна стать лидером Евросоюза. Для этого, по его словам, у страны есть все возможности. К тому же, Польша тратит значительно больше средств на оборонные нужды, в отличие от других стран ЕС.
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Отмечается, что большая часть автомобилей имеют номера Германии. Также есть машины с чешскими и бельгийскими госномерами.
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Анастасия Чинкова