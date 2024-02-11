Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с сайта правовых актов

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С портала проектов нормативных правовых актов пропал подготовленный Минобороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для нескольких категорий военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Примечательно, что найти сведения об удаленном законопроекте на иных страницах госсайта также не удалось. Напомним, что действие законопроекта планировалось распространить на правоотношения, которые возникли в период с 24 февраля 2022 года.
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