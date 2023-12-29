Против экс-адвоката Новикова* возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ

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В отношении бывшего адвоката и участника популярной телевикторины «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* возбуждено уголовное дело по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 207.3 УК РФ.
С 2021 года Новиков* живёт и работает в Киеве. После начала специальной военной операции он заявил о вступление в части территориальной обороны. Зафиксированы его неоднократные пропагандистские высказывания, а также непосредственное участие в боевых действиях против России. В июне адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса адвоката за недостойное поведение и высказывания, порочащие российскую адвокатуру.
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Александр Бойцов