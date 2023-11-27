Психотерапевт Попова перечислила основные проблемы современных подростков

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Психотерапевт Светлана Попова поделилась своим практическим опытом и рассказала, что в основном подростки с родителями обращаются с запросами, которые условно можно разделить на три группы.
Первая группа – подростки, которые любят жизнь, но пытаются разобраться в себе, своих чувствах и эмоциях, отношениях с окружающими. По её словам, это самая маленькая группа.
Вторая группа – уставшие подростки, которые устали от всего, ничего не хотят и ничем не интересуются, ненавидят окружающих, имеют плохи отношения с семьёй и постоянно хотят спать.
Третья группа – подростки-манипуляторы.
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Вторая группа – уставшие подростки, которые устали от всего, ничего не хотят и ничем не интересуются, ненавидят окружающих, имеют плохи отношения с семьёй и постоянно хотят спать.
«Их запросы примерно таковы: как сделать так, чтобы мне родители разрешили дольше играть в игры; что мне сделать, чтобы я мог управлять своими сверстниками; как мне сделать так, чтобы мальчик, который мне нравится, влюбился в меня; как мне надо повести себя с родителями, чтобы они купили мне гаджет», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Попова.
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