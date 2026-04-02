Путь к поликлинике № 17 Новосибирска лежит через сугробы и ледяные глыбы

02 апреля 2026, 11:36

Фото: iStock/FotoDuets

Жители Новосибирска жалуются на отсутствие прохода к поликлинике № 17 в Дзержинском районе. Территория вокруг здания покрыта толстым слоем льда и снега, что делает невозможным посещение медучреждения для людей с ограниченными возможностями.





Так, 72-летний пациент поликлиники рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск, что к поликлинике не могут подъехать даже автомобили из-за ледяных препятствий на дороге. Проезд затрудняется и огромным количеством снега в близлежащих дворах, которые зимой не чистили.





«В поликлинике мало было сегодня пациентов, не все желающие смогли добраться, поэтому в процедурном кабинете не было на уколы никого. Мне 72 года, ходить тяжело, но вынужден обратиться в медучреждение из-за новых проблем со здоровьем, не дожидаясь, когда все растает», — уточнил пенсионер.