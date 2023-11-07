Путин 8 ноября на совещании с правительством обсудит меры по борьбе с раком

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Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, в ходе которого будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил «истинно подвижническую» работу Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль».
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