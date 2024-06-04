Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай

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Президент России Владимир Путин назначил вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Это следует из опубликованного указа главы государства на сайте официального публикования правовых актов.
«Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай», – говорится в документе, который вступил в силу со дня подписания.
Путин отметил опыт работы Турчака на прошлых должностях. Он также подчеркнул, что Турчаку предстоит активная работа с людьми. Турчак поблагодарил российского лидера за оказанное доверие.
Ранее сообщалось об уходе в отставку главы Алтая Олега Хорохордина.
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