Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов по борьбе с «наливайками»

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов по борьбе с так называемыми «наливайками». Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, субъектам Российской Федерации разрешается вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Под возможное введение запрета также попадает продажа слабоалкогольных напитков (пиво, сидр, медовуха) во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.
Отмечается, что регионам будет позволено ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общественного питания, кроме ресторанов, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше можно было ограничивать продажу исключительно крепких алкогольных напитков.
Данный закон вступает в силу с 1 апреля текущего года.
Ранее генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил об опасности так называемых «наливаек» из-за отсутствия должного контроля в них за оборотом алкоголя.
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Отмечается, что регионам будет позволено ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общественного питания, кроме ресторанов, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше можно было ограничивать продажу исключительно крепких алкогольных напитков.
Ранее генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил об опасности так называемых «наливаек» из-за отсутствия должного контроля в них за оборотом алкоголя.
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Эксперт алкорынка Черниговский: Главная опасность «наливаек» — отсутствие контроля
Екатерина Коршунова