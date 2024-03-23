Путин подписал закон, запрещающий сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается сдавать в аренду квартиры, в которых нет счетчиков. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что по вновь установленным нормам в квартирах должны присутствовать приборы учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Главой российского государства был подписан еще один закон, по которому при посуточной аренде квартир в многоквартирном доме необходимо будет соблюдать все права и интересы соседей, а также правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Уточняется, что документ вступит в силу через десять дней после его официальной публикации.
Ранее эксперты определили стоимость самой дешёвой квартиры для аренды в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что документ вступит в силу через десять дней после его официальной публикации.
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Екатерина Коршунова