Путин попросил главу «Аэрофлота» держать качество обслуживания

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин попросил главу «Аэрофлота» Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров. Об этом Путин сообщил в ходе рабочей встречи с Александровским.
Глава государства подчеркнул, что на данный момент отзывы о компании очень хорошие. Александровский поблагодарил президента за такую оценку, а также добавил, что «Аэрофлот» сохраняет лидерство на рынке авиаперевозок и демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности. По его словам, компания входит в пятерку лучших мировых авиакомпаний.
Путин отметил, что пассажиры довольны качеством перевозок и обслуживанием «Аэрофлота».
Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» в сентябре вывела из иностранных реестров ещё 18 самолетов. Таких бортов осталось 120, что составляет 45% от всего импортного парка российской авиагруппы.
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Путин отметил, что пассажиры довольны качеством перевозок и обслуживанием «Аэрофлота».
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Екатерина Коршунова