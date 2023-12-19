Путин поручил организовать мониторинг видеоигр на соответствие законам РФ

В Московской области сегодня проживают более 380 тыс инвалидов и 29,5 тыс детей с инвалидностью. Такой статистикой поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. На расширенном заседании комитета обсудили тему реализации прав инвалидов, сообщается на сайте регионального парламента.