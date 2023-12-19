Путин поручил организовать мониторинг видеоигр на соответствие законам РФ

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Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ, сообщается на сайте Кремля.
Российскому правительству поручено до 30 апреля 2024 года подготовить комплекс мер, направленных «на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В списке поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта также идет речь о поддержке и развитии рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечении инвестиций в их разработку, повышении конкурентоспособности российских разработчиков. Правительству также необходимо разработать меры, направленные на классификацию видеоигр — с учетом способа их распространения, формата их использования и содержащейся в них информации.
Наконец, необходимо организовать постоянный мониторинг и учет финансовых операций, связанных с использованием в рунете видеоигр, «обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам».
Владимир Путин видит большое будущее у отечественной игровой индустрии, так как многие россияне увлекаются видеоиграми, это прибыльный бизнес.
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В списке поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта также идет речь о поддержке и развитии рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечении инвестиций в их разработку, повышении конкурентоспособности российских разработчиков. Правительству также необходимо разработать меры, направленные на классификацию видеоигр — с учетом способа их распространения, формата их использования и содержащейся в них информации.
Владимир Путин видит большое будущее у отечественной игровой индустрии, так как многие россияне увлекаются видеоиграми, это прибыльный бизнес.
«Этим увлекается примерно 60% граждан Российской Федерации свыше 18 или 16 лет — это много, и мы входим в пятерку стран по количеству играющих в мире", — констатировал российский лидер на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале сообщил, что в России могут заблокировать компьютерную игру World of Tanks из-за сообщений о сборе денег для помощи Украине. По словам Горелкина, игру могут заблокировать согласно принятому Госдумой законопроекту об информационных ресурсах, которые оказывают помощь стороне противника во время конфликта. Как только закон вступит в силу, Генпрокуратура может выступить с предложением о блокировке игры на территории России, заключил депутат.
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