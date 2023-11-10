Путин поздравил Пахмутову с днем рождения: за что Лещенко пристыдил сплетников

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Советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 94 года. В сентябре народная артистка СССР потеряла супруга и тяжело переживала трагедию. Редакция «Радио 1» расскажет о самочувствии композитора и о том, как она отметила свой день рождения.
Пахмутовой исполнилось 94 года
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 1953 году она окончила Московскую консерваторию. Вскоре Пахмутова стала одним из самых востребованных композиторов. Она дважды была удостоена Государственной премией СССР и получила звания Героя Социалистического Труда и народной артистки. Автор более 400 песен создавала шедевры в соавторстве с мужем – поэтом-песенником Николаем Добронравовым, с которым прожила в браке 67 лет. 17 сентября 2023 года поэт скончался.
Путин поздравил Пахмутову
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову. 9 ноября ей исполнилось 94 года. Глава государства пожелал композитору здоровья и бодрости духа. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля. Владимир Путин отметил вклад Пахмутовой в искусство и подчеркнул, что ее творчество продолжает быть всенародно любимым.
Лев Лещенко: «Это был лейбл такой — Мирошниченко»
Лещенко пожелал силы духа отметившей 94-летие Пахмутовой
Певец Лев Лещенко в беседе с изданием «МК» пожелал Александре Пахмутовой силы духа и отметил, что она «держится неплохо» на фоне семейной трагедии. Он пояснил, что присутствовал на церемонии прощания с супругом композитора Николаем Добронравовым и видел, как переживала Пахмутова. Однако вдова «даже играла на рояле для собравшихся», продолжает общаться с коллегами и «не закрывается от жизни».
Пахмутова в депрессии после смерти Добронравова
После смерти Николая Добронравова в сети появилась информация о том, что вдова поэта погрузилась в сильную депрессию. Ее близкие сообщали, что она постоянно плачет, и переживания плохо сказываются на ее здоровье.
Певец Лев Лещенко возмутился слухам и заявил, что Пахмутова «абсолютно адекватна». Он осудил сплетников и заверил, что женщина продолжает жить, посещает концерты и общается с коллегами.
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