Путин поздравил Пахмутову с днем рождения: за что Лещенко пристыдил сплетников

Советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 94 года. В сентябре народная артистка СССР потеряла супруга и тяжело переживала трагедию. Редакция «Радио 1» расскажет о самочувствии композитора и о том, как она отметила свой день рождения.