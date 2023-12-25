Путин продлил освобождение жителей новых регионов от ОСАГО на год

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям новых регионов РФ до 2025 года ездить там на машинах без полиса ОСАГО. Документ доступен на сайте правовых актов.
Отмечается, что закон продлевает для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей данное право и на 2024 год. Однако сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие российские регионы.
Напомним, в октябре текущего года Банк России упорядочил оформление ОСАГО путем электронного документооборота.
Ранее сообщалось, что в Совфеде призвали создать в России «ОСАГО для IT» на случай, если произойдут кибератака или утечка данных. Страхование по аналогии с автомобильным поможет защитить компании в случае указанных трудностей, а также позволит серьезно улучшить кибербезопасность на территории государства.
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Екатерина Коршунова