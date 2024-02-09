Путин рассказал как церковь объединяет души

Kremlin.ru
Тема Русской Православной церкви, а точнее попытки её разделить, с целью разлучения Украины и России на духовном уровне, так же были затронуты в интервью Такеру Карлсону.
Об этом глава российского государства рассказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.
Так же была затронута многоконфессиональность России.
"Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить"
Так же была затронута многоконфессиональность России.
"Россия всегда лояльно относилась людям, которые исповедуют другие религии, в этом ее сила"Заключил Владимир Путин.
Дарья Васильцева