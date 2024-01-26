Путин разрешил начать строительство атомного ледокола «Ленинград»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству нового атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.
Сообщается, что строительство ледокола будет происходить на верфи «Балтийского завода». Вместе с российским лидером в церемонии поучаствовали главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Отмечается, что ледокол получил свое название в честь города-героя и его защитников. Атомные ледоколы данного проекта 22220, мощность которых составляет 60 мегаватт, на сегодняшний день являются самыми большими и мощными в мире.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин 20 июля дал старт отправке по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданском полуострове первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ — 2».
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Отмечается, что ледокол получил свое название в честь города-героя и его защитников. Атомные ледоколы данного проекта 22220, мощность которых составляет 60 мегаватт, на сегодняшний день являются самыми большими и мощными в мире.
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Екатерина Коршунова