Путин: Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий. Об этом российский лидер сообщил, выступая на пленарном заседании Форума «Технологии будущего». Трансляция доступна в Telegram-канал Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 марта 2024 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, которые трудятся в малых городах и сёлах. В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, медикам дополнительно будут выплачивать 29 тысяч рублей.
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