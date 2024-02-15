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Путин высказался о высокоскоростном железнодорожном сообщении в России

Путин: Россия готова к созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения
15 февраля 2024, 23:26
Фото: istock / Serjio74

Фото: istock / Serjio74

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия приближается к реализации проектов по строительству высокоскоростных железнодорожных маршрутов, передает ТАСС.
По словам главы государства, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать отправной точкой для развития подобных инициатив.

«Готовность и способность браться за такие сложные проекты и их реализация — это своего рода показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового и индустриального потенциала», — отметил президент.


В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности строительства Северо-Сибирской магистрали, которая должна будет соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

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Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией
Байден распорядился вступить в прямой диалог с РФ из-за «угрозы нацбезопасности»
15 февраля 2024, 23:18

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден приказал начать прямые переговоры с Москвой в ответ на предполагаемую угрозу национальной безопасности, исходящую, по его мнению, из России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби уточнил, что Байден поручил установить дипломатические контакты по данному вопросу.

«Президент дал указания провести ряд начальных мероприятий, включая регулярные брифинги для Конгресса и прямое дипломатическое взаимодействие с Россией», - заявил Кирби.
Помимо этого, президент США призвал активизировать работу в данном направлении с союзниками и партнерами, а также со всеми остальными странами, которых затрагивает эта ситуация.
Пресс-служба отметила, что «угроза национальной безопасности» связана с предполагаемой разработкой Россией «оружия против спутников».

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Мигрантам в Подмосковье разъяснили правила поведения и трудоустройства
15 февраля 2024, 22:42

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв встретился с трудовыми мигрантами в селе Софьино. Как сообщили в пресс-службе ГУРБ, жители Раменского городского округа часто обращались в ведомство с коллективными жалобами на бессистемное проживание иностранцев и ухудшение криминогенной обстановки.
С конца прошлого года вопрос стоит на особом контроле ГУРБ. Карасёв на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым предложил обеспечивать трудовых и мигрантов общежитиями.

На территории Раменского городского округа правоохранители регулярно проводят рейды по выявлению мест незаконного массового проживания иностранных граждан. Карасёв отметил, что важно оставаться в диалоге и провёл несколько встреч с жителями и с иностранцами.

На последней встрече с трудовыми мигрантами к ним обратился муфтий Московской области Дауд хазрат Мухутдинов. Он призвал их контролировать поведение и отношение к окружающим.
«К сожалению, верующие не всегда поступают так, как того требует Ислам. Там, где можно проявить мягкость и уступчивость, проявляются грубость и бестактность. Чем лучше будет нравственная сторона мусульманина, тем лучше у людей будет отношение к нему. Когда кто-нибудь со стороны увидит плохое, сделанное мусульманином, это пятном ляжет на всю умму», – отметил Дауд хазрат.
Организаторы встречи ответили на вопросы о трудоустройстве, получении разрешений на временное проживание и вида на жительство, оформлении патента и медицинского страхования, напомнили про основания для выдворения из страны и обязанность соблюдать законы России.

Дауд хазрат отметил важность проведения подобных встреч. По его мнению, они помогают построить доверительный диалог с трудовыми мигрантами, оказать им духовную и правовую помощь, содействие в интеграции в российское культурное пространство.

Как отметили в ГУРБ, привлечение иностранных рабочих важно для экономики Подмосковья. Однако трудоустройство приезжих должно быть законным, а условия проживания – организованными

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#подмосковье
#московская область
#мигранты
#трудоустройство
#кирилл карасёв
#гурб
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В Подмосковье начали собирать шишки для будущих посадок
15 февраля 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области начали заготовку семян хвойных растений для воспроизводства лесов, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. В Подмосковье посадочный материал не закупается в других регионах, а выращивается в питомниках.
«Шишки, снятые с деревьев, хранят в холщовых мешках до отправки на шишкосушилку. Там извлекают семена, которые в дальнейшем пройдут проверку на всхожесть и будут ждать весенней посадки для выращивания из них сеянцев. В Орехово-Зуевском лесничестве уже собрали около 100 кг шишек сосны обыкновенной. А в филиале «Русский лес» отгружено свыше 9 тонн семенного материала», – сообщили в ведомстве.
Собирать семенной материал для лесовосстановления нужно до раскрытия кроющих чешуй на шишках, что происходит в конце зимы - начале весны, когда начинает пригревать солнце. Лесничие обращают внимание на качество шишек, исключая старые, раскрывшиеся, засмолённые и мелкие, отметили в Комлесхозе.

Впоследствии шишки передают в Российский центр защиты леса. Из их семян вырастят сенянцы для лесовосстановления. Посадки проведут на местах старых и новых вырубок, гарей, прогалин, полян, пустырей, а также в ходе экологичнских акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево».

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#московская область
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Найденный в отходах породистый кот Вольт стал звездой фотосессий
15 февраля 2024, 21:15

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Кот Вольт, найденный на днях в Раменском городском округе на контейнерной площадке водителем мусоровоза, адаптировался в новых условиях. Питомец любит позировать для фото, рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В министерстве решено обеспечить спасённому питомцу ветеринарное сопровождение. А региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Воскресенского кластера «Эколайн-Воскресенск» уже доставил коту породы сфинкс комплексное питание на год. У Вольта есть любимое место у батареи. Животное гуляет по комнате и умеет позировать, когда его фотографируют», – говорится в сообщении.
Кота забрал к себе нашедший его водитель мусоровоза Борис Галишников. О его поступке написал в своём телеграм-канале вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

А министр ЖКХ региона Антон Велиховский лично поблагодарит Бориса за профессионализм и человечность во время празднования пятилетия Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области. Оно состоится 27 марта.

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#подмосковье
#воскресенск
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В Московской области за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий
15 февраля 2024, 21:13

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье за пять лет действия программы формирования комфортной городской среды преобразили 219 общественных территорий. Об этом на заседании Мособлдумы рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«За это время также удалось благоустроить 45 парков, 22 парка в лесу, более 2,5 тыс. детских игровых площадок, 76 пешеходных зон; 22 площади, 33 набережные, 43 сквера и 24 станции МЦД. Московская область входит в тройку лидеров по качеству городской среды. А по индексу её качества в 2023 году Минстрой России присудил региону место», – сказал Хайкин.
Он привёл примеры роста показателей территорий, которые комплексно благоустраивали за прошедшее пятилетие. Так, в Зарайске с 2018 по 2023 годы число туристов увеличилось со 130 до 250 тысяч, в Серпухове – с 580 тысяч до 1 млн.

Московская область также участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего победителями стали 40 городов, реализовано 30 проектов.

В ближайшее время планируется реализовать проекты в Коломне, Протвино, Дедовске, Сергиевом Посаде, Красногорске, Павловском Посаде, Волоколамске. Также начнутся работы в Егорьевске, Кашире и Хотькове.

Рассказал министр и о программе благоустройства на 2024 год. Суммарно запланировано благоустроить 85 объектов, в том числе 37 общественных территорий; 14 парков; 10 парков в лесу; 11 активных зон в парках; восемь детских скверов, а также пять стел в городах воинской доблести и трудовой доблести.

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#мособлдума
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#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#городская среда
#московская область
#подмосковье
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Услуги подмосковного БТИ теперь доступны в приложении «Добродел»
15 февраля 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Услуги Бюро технической информации Московской области теперь можно получить в телефонном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«Граждане с помощью своего смартфона могут заказать услугу БТИ Московской области «Предоставление архивных сведений». Так можно получить справку о наличии или отсутствии прав собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также справку об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости», – говорится в сообщении.
Чтобы оформить заказ, нужно скачать приложение «Добродел»; перейти в раздел «Услуги», нажать на окно «Все услуги»; выбрать блок «Дом и ЖКХ»; нажать на услугу «Предоставление архивных сведений»; заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

Ссылки на приложения: Google Play, App Store.

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Метеоролог Позднякова: «Настоящая весна наступит примерно 19-21 марта»
15 февраля 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/possum1961

Метеоролог Татьяна Позднякова спрогнозировала наступление весны в двадцатых числах марта.
По её словам, ранней весны в этом году ожидать не стоит.

«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет значительно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в свои права примерно 19-21 марта», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, Москву ожидают настоящие морозы. Он отметил, что температура будет на 10-15°C ниже нормы.

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#погода
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Владимир Путин поручил продлить работу выставки-форума «Россия»
Работу выставки-форума «Россия» продлят до 8 июля 2024 года
15 февраля 2024, 18:35

Фото: сайт международной выставки-форума «Россия»

Президент Владимир Путин обратился к правительству России с распоряжением продлить до 8 июля срок выставки «Россия». Об этом сообщил сайт Кремля.

«Правительству совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 г. включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия», — говорится в тексте поручения.

Кабинету министров дан срок выполнения президентского распоряжения до 1 мая 2024 года. За продление работы выставки отвечают премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Глава государства отметил, что необходимо предусмотреть финансирование и организовать информационное сопровождение.

Международная выставка-форум «Россия» проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. На ней каждый субъект представил свои достижения и результаты развития за последние годы, а также ключевые проекты и планы на будущее. Кроме регионов на выставке-форуме свои экспозиции имеют различные ведомства России – министерство транспорта, Минцифры, Минэнерго, Минкультуры и другие.

Ранее глава государства дал высокую оценку организации выставки, в рамках которой представлены 132 экспозиции с достижениями в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и экономики всех регионов.

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#михаил мишустин
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Подмосковные мусоровозы перевели на усиленный режим работы из-за снегопада
15 февраля 2024, 17:38

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На усиленный режим работы перевела сотрудников компания «Хартия» — региональный оператор по обращению с отходами, обслуживающий 12 городских округов на востоке Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Всего в сборе твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории Ногинского кластера задействовано более 168 единиц техники по вывозу мусора, кроме того, подготовлены резервы», — отмечается в сообщении.
Жителям также напомнили, что нельзя оставлять машины так, чтобы они мешали проезду мусоровозов. Во время снегопадов эта проблема становится ещё актуальнее.

Ранее сообщалось, что в уборке снега во дворах и на общественных территориях Московской области участвуют более 18 тысяч коммунальщиков, задействовано более 1,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

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