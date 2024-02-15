Путин высказался о высокоскоростном железнодорожном сообщении в России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия приближается к реализации проектов по строительству высокоскоростных железнодорожных маршрутов, передает ТАСС.
По словам главы государства, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать отправной точкой для развития подобных инициатив.
В октябре 2023 года Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности строительства Северо-Сибирской магистрали, которая должна будет соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.
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«Готовность и способность браться за такие сложные проекты и их реализация — это своего рода показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового и индустриального потенциала», — отметил президент.
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Артем Кузьмин