Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой

Президент России Владимир Путин в рамках выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве, вручил премию Волонтеру года, которым стала Наталья Аминева. Об этом пишет ТАСС.
Наталья Аминева вместе со своей семьей помогает бойцам, участвующим в спецоперации. Она вместе с детьми, мужем и родителями плетет маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, вяжет носки.
Глава государства на церемонии вручения премии «Волонтер года» выразил благодарность добровольцам за помощь участникам СВО. По его словам, это одна из важнейших задач на сегодняшний день.
Путин также оценил число добровольцев и волонтеров в стране. По его информации волонтерством занимается 25% населения. Сегодня президент России Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года» в рамках форума «Мы вместе».
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Элина Позднякова