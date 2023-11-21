Путин заявил, что Россия – страна возможностей для молодёжи

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Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, который стартует ровно через 100 дней, молодёжь со всего мира сможет узнать настоящую Россию. Об этом глава государства заявил в ходе видеообращения к участникам старта отсчёта до начала фестиваля.
Президент рассказал, что одной из целей фестиваля станет презентация России молодёжи со всего мира. Они смогут увидеть страну «такой, какая она есть»: с природным, культурным и национальным разнообразием. А также во время проведения мероприятия ребята смогут познакомиться со своими талантливыми и целеустремлёнными сверстниками из России.
Также Путин отметил, что Россия – это страна возможностей, прежде всего для перспективной молодёжи, которая может найти пути для реализации своих проектов на огромной российской территории. По словам президента, будущее России – за молодёжью.
Всемирный фестиваль молодёжи стартует в конце марта 2024 года. Он пройдёт в Сочи, на федеральной территории «Сириус». Мероприятие проводится по указу Владимира Путина и нацелено на развитие сотрудничества молодёжи из разных стран мира.
По данным, которые представила вице-премьер Татьяна Голикова, на участие в фестивале уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 государств.
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Также Путин отметил, что Россия – это страна возможностей, прежде всего для перспективной молодёжи, которая может найти пути для реализации своих проектов на огромной российской территории. По словам президента, будущее России – за молодёжью.
По данным, которые представила вице-премьер Татьяна Голикова, на участие в фестивале уже подано свыше 250 тысяч заявок из 183 государств.
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Анастасия Чинкова