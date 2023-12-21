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Путин заявил об историческом минимуме уровня бедности в 2023 году

Путин: уровень бедности в 2023 году будет на историческом минимуме
21 декабря 2023, 15:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности. Об этом Путин сообщил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава российского государства отметил, что бедность является не очень хорошим словом, однако показатели имеются.

Ранее министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%, что практически в два раза меньше, чем в 2022 году.

Напомним, по данным Росстата, уровень безработицы в России в мае текущего года обновил исторический минимум и достиг отметки в 3,2%

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#подмосковье
#министр
#бедность
#людмила болатаева
#владимир путин
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В Москве отменили салюты в новогоднюю ночь и Рождество
21 декабря 2023, 16:41

Фото: iStock/Delpixart

Уже второй год подряд в Москве не будет салютов в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в столичной мэрии.
«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», - рассказал источник.
Напомним, в прошлом году в Москве запуск фейерверков также был отменен из-за проведения спецоперации. Такое решение было принято после проведенного голосования «Активном гражданине», где большинство москвичей поддержали отмену салютов.

Ранее совместный опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 55% россиян намерены на новогодних праздниках встретиться с родными и друзьями, 30% планируют чтение книг и просмотр кино.

Кроме этого, россияне планируют в новогодние праздники уделить время прогулкам по городу, своему здоровью, спорту, поиску подработок в праздничные дни, театру, а также изучению новых навыков и профессий.
#кино
#работа
#опрос
#новый год
#рождество
#праздники
#россияне
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Психолог Деулин заявил о пользе запретов смартфонов в школах
21 декабря 2023, 15:56

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин заявил, что запрет школьникам использовать смартфоны во время школьных занятий позитивно отразится на эмоциональном состоянии учащихся.
Так, по его мнению, у детей снизится уровень стресса и тревожности благодаря таким мерам. Это подтверждает научное исследование Московского психолого-педагогического университета.

«Современные образовательные среды сопряжены с использованием технологий, фактор личного телефона на занятии эмоционально перегружает учащегося, отвлекает от содержания урока, приводит к переутомлению. Но эта проблема, на мой взгляд, должна решаться техническими средствами. Например, общее блокирование интернета на телефонах несовершеннолетних в период проведения учебных занятий и пребывания в общеобразовательных учреждениях», — отметил в беседе с Газета.ру Деулин.

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#телефоны
#закон
#школа
#ученики
#стресс
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Игорь Брынцалов подвёл итоги работы Мособлдумы в 2023 году
21 декабря 2023, 15:39

Фото: сайт Мособлдумы

Мособлдума в этом году приняла около 300 законов. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов на заключительном в 2023-м заседании.
«В этом году мы приняли около 300 законов, рассмотрели свыше 600 вопросов и порядка 1 тыс федеральных законодательных инициатив. В течение года депутаты работали в округах, встречались с жителями и старались сделать всё, чтобы пожелания людей были полностью отражены в принятых законах», – отметил Брынцалов.
По словам спикера, большая часть принятых законов касается социальной поддержки населения. Мособлдума также приняла бюджет Подмосковья на 2024 год, который в основном направлен на социальную сферу.

Брынцалов добавил, что 2023 год был знаковым – Мособлдума отметила своё 30-летие. По поблагодарил депутатов за работу, подчеркнул, что впереди ещё много задач и высказал уверенность, что они будут выполнены.

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#мособлдума
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#социальная поддержка
#закон
#законопроект
#подмосковье
#московская область
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В МЧС призвали не ставить ёлку возле стен на Новый год
Ель возле стен, свечи и вата: В МЧС напомнили о правилах безопасности в новогоднюю ночь
21 декабря 2023, 15:30

Фото: IStock/gkordus

При подготовке к главной праздничной ночи года, важно помнить не только о красоте новогоднего декора, но и о его опасности. Сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в эфире «Радио 1» напомнила оп правилах безопасности при подготовке к Новому году.
1. Ель
Ёлку рекомендуется установить на подставке или в ведре с песком. Также нужно проверить, чтобы ветки дерева не касались стен и обогревательных приборов, так как это может привести к возгоранию.

2. Украшения
Не стоит использовать в качестве декора для ели вату и свечи. С гирляндой тоже нужно быть осторожным. Если вы используете старую гирлянду, нужно проверить её на наличие повреждений. В случае негодности украшение использовать нельзя. Если вы решили купить новую гирлянду, делать это нужно в специализированных и проверенных магазинах. На ночь все украшения нужно выключать.

3. Бенгальские огни и фейерверки
Дома запрещено зажигать бенгальские огни, использовать хлопушки и запускать фейерверки. Делать это нужно на специализированных площадках на открытом воздухе.

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#новый год
#мчс
#пожарная безопасность
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Високосный год 2024: приметы, чего стоит опасаться и как привлечь удачу
21 декабря 2023, 15:27

Фото: istockphoto.com/Marina Bagrova

В народе существует множество поверий, связанных с високосным годом. Считается, что он приносит неприятности и грозит катастрофами. Редакция «Радио 1» расскажет, стоит ли опасаться года с дополнительным днем в календаре и какие приметы нужно соблюдать, чтобы не накликать беду.

Високосный год: что это такое


Обычный год длится 365 дней. Однако из-за того, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца не за полный год, а захватывает еще несколько часов сверху, то накапливается «дополнительный» день — 29 февраля. Таких часов за четыре года накапливается 24, что формирует еще одни сутки в високосном году.

Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов
Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов

Термин «високосный» происходит от латинского слова bissextus, что означает дополнительный день.

Високосный год: народные поверья


Согласно преданиям, Касьян появился на свет в последний зимний день – 29 февраля. Он славился своими злодеяниями и жестокостью, за что был послан в ад. Один раз в четыре года он может вновь вернуться на Землю и происходит это в високосный год.


Високосный год 2024: народные приметы


Года с дополнительным днем в феврале издревле считаются неудачными. На них выпадают катастрофы, войны, политические перемены, массовые волнения и т.д. Например, предыдущий високосный год запомнился пандемией коронавируса, которая охватила весь мир. Однако для многих 2020 год был удачным, люди создавали семьи, заводили детей, получали повышение на работе или излечивались от серьезных заболеваний.

Тому, кто следует суевериям, не рекомендуется в 2024 году начинать что-то новое, совершать крупные покупки, вкладывать деньги в бизнес, планировать рождение детей. Опасной приметой считается также услышать в високосный год вой собаки. Это может привлечь болезнь или смерть. Беременным женщинам нельзя стричь волосы, покупать вещи ребенку заранее.

Что ждать от високосного 2024 года


Астрологи говорят, что следующий год будет удачным для решительных и амбициозных людей. В 2024 году могут завершиться ранее начатые конфликты, войны и кризисы. Управителем будущего года будет Солнце. Оно укажет на истинный путь человечества и поможет принять правильное решение, уверены специалисты.

Однако такие прогнозы дают не все. Некоторые астрологи разглядели в звездах предупреждения об опасности. Они уверены, что Земля встретится с новыми потрясениями в виде катастроф, природных катаклизмов.

Как привлечь удачу в високосный год 2024


Чтобы привлечь удачу в високосном году, в доме нужно увеличить количество деревянных предметов. Металла и огня следует избегать, так как они могут отпугнуть символа 2024 года – Дракона. Любые источники земли и воды напротив задобрят огнедышащего животного и принесут удачу.

Таким образом, в 2024 году свое жилище можно украсить живыми цветами в горшках, аквариумами, декоративными вазами, деревянными стульями, столами или мелкими сувенирами, выполненными из дерева.

Названо самое популярное новогоднее дерево россиян
Названо самое популярное новогоднее дерево россиян

Камины, металлические предметы интерьера лучше оставить на будущий год.

Чтобы привлечь удачу, високосный 2024 год нужно встречать в зеленом, фиолетовом, розовом или красном цветах. Избегать стоит коричневого и белого цветов. Они могут принести скорбь и печаль. Также в високосном году следует избегать ссор, конфликтов, выяснения отношений с коллегами, близкими людьми и негативных мыслей.

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#поздравление
#россия
#традиции
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Мособлдума предложила ввести административную ответственность за незаконные граффити
21 декабря 2023, 15:24

Фото: сайт Мособлдумы

Мособлдума предложила установить административную ответственность за самовольное нанесение надписей и графических изображений. Законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрели на заключительном в 2023 году заседании, сообщается на сайте регионального парламента.
«В федеральном кодексе нет отдельной статьи по административной ответственности за несогласованные граффити. Нарушители могут привлекаться по другим, – например, за порчу имущества или за мелкое хулиганство. Но не все действия попадают под действующие составы. Новая статья чётко закрепит суть правонарушения – незаконное граффити, и наказание: штраф от 500 до 1 тыс рублей или обязательные работы на срок до 40 часов», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.
Он отметил, что ответственность предлагается установить именно за незаконные рисунки, а не за согласованный стрит-арт.
«В то же время, искусство граффити становится популярно в Подмосковье. Многие муралы уже успели стать узнаваемыми достопримечательностями городов, радуют жителей и гостей региона. Если рисунок согласован, есть все необходимые разрешения, всё законно, то такое творчество может только принести радость и вдохновение другим людям», – добавил Коханый.
Законодательная инициатива будет направлена в правительство России.

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#мособлдума
#законопроект
#депутаты
#граффити
#штрафы
#подмосковье
#московская область
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Законопроект об экологическом образовании принят Мособлдумой в первом чтении
21 декабря 2023, 15:09

Фото: сайт Мособлдумы

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Подмосковье. Особенно активно работа над законопроектом велась последние шесть месяцев, сообщается на сайте регионального парламента.
«Как и планировалось, законопроект получился не рамочным, а стал ещё одной опорной точкой для реализации экологических проектов и инициатив всех заинтересованных сторон», – заявил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Документ устанавливает такие понятия, как «Экологическое образование», «Экологическое просвещение» и «Экологическая культура». В нём обозначаются основные цели и задачи системы экологического образования. Это совершенствование знаний об охране окружающей среды и экологической безопасности; формирование бережного отношения к природе; сохранение благоприятной окружающей среды; обеспечение доступности озеленённых территорий общего пользования Подмосковья для экологического туризма.

Система экологического образования и просвещения будет включать дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование, а также дополнительное образование, профессиональное обучение специалистов.

Распространять экологические знания будут, в том числе СМИ, музеи, библиотеки, другие учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.

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#мособлдума
#экология
#образование
#подмосковье
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В Подмосковье до конца 2024 года продлили меры соцподдержки для предпенсионеров
21 декабря 2023, 14:53

Фото: сайт Мособлдумы

Мособлдума продлила на весь 2024 год действие льгот для жителей Подмосковья предпенсионного возраста, сообщается на сайте регионального парламента. Закон об этом принят на заключительном в 2023 году заседании.
«Жителям, достигшим предпенсионного возраста, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и пенсионерам. Это касается, в том числе, ветеранов труда и почётных доноров. Все положенные им льготы будут действовать и в дальнейшем. В 2024 году на меры поддержки граждан предпенсионного возраста предусмотрено более 522 млн рублей», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В Московской области граждане старшего возраста за несколько лет до выхода на пенсию пользуются широким спектром льгот. К этой категории относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии.

Для них действуют и продлеваются бесплатный проезд на общественном транспорте Московской области; на метро и МЦК Москвы; на электричках. Подробности можно найти на сайте Мособлдумы.

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#мособлдума
#социальная помощь
#игорь брынцалов
#москва
#московская область
#подмосковье
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Милонов предложил привлекать граждан для помощи коммунальщикам с уборкой
21 декабря 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/lapandr

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести технологии привлечения и стимулирования граждан помогать коммунальщикам с уборкой в период экстремальных погодных условий.
Он отметил, что подобная практика применяется и в других странах мира.

«Прошу рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан в такие моменты. Так, через «Госуслуги» люди могли бы получать оперативное согласование на уборку отдельных участков улиц и тротуаров, а также стимулирующую компенсацию в виде бесплатных абонементов на парковку автотранспорта, вычета по платежам ЖКХ или компенсации на отдельные виды платежей и налогов», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

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