Путин заявил об историческом минимуме уровня бедности в 2023 году

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Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в РФ будет исторический минимум уровня бедности. Об этом Путин сообщил во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ранее министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что уровень безработицы в Подмосковье сейчас составляет 0,23%, что в два раза меньше прошлогоднего показателя. Как отметили в подмосковном Минсоцразвития, уровень регистрируемой безработицы на конец года в регионе составляет 0,23%, что практически в два раза меньше, чем в 2022 году.
Напомним, по данным Росстата, уровень безработицы в России в мае текущего года обновил исторический минимум и достиг отметки в 3,2%
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