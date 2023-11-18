Ракетный комплекс «Сармат» с одноимённой ракетой поставлен на боевое дежурство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Новейший стратегический ракетный комплекс "Сармат" с одноименной ракетой заступил на опытно-боевое дежурство, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь при этом на собственный источник в российской ракетно-космической отрасли.
При этом одновременно Отмечается, что вместе с постановкой на дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое расположено в Красноярском крае, состоялись также и лётно-конструкторские испытания изделия.
7 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство. Преждеоб этом же говорил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что комплекс с тяжелыми ракетами будет готов к выполнению боевых задач в ближайшее время. Он также отметил, что Россия работает над перевооружением войск, оснащая их современными средствами.
Читайте также:
Минобороны: Ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство
Ракетный комплекс ВС РФ «Сармат» изменит ход СВО на Украине
«С нами шутить нельзя». Герой России назвал преимущества российской ракеты «Сармат»
«Сармат» – это самая тяжёлая ракета, <…> которая состоит из нескольких блоков, которые снабжены боевыми головками. Ракета на своем коротком разгоном пути набирает скорость в несколько махов, скорость, которую не может достать ни одно ПВО. Боеголовки могут нести ядерные заряды, могут обойти все зоны ПВО. Боеголовки точно также развивают сверхзвуковую скорость в несколько махов, которую также не может достать ни одна ракета и перехватить ни один комплекс ПВО нашего противника», – рассказывал ранее в беседе с «Радио 1» генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.
Читайте также:
Минобороны: Ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство
Ракетный комплекс ВС РФ «Сармат» изменит ход СВО на Украине
Артем Путинцев