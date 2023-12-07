Раскрыт теракт на БАМе, подготовленный спецслужбами Украины

На территории Омской области задержан гражданин Белоруссии, который совершил подрыв двух составов с нефтью в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.





Задержанный сообщил, что действовал по заданию соотечественника, проживающего в Литве. Диверсант забрал из тайника восемь взрывных устройств, которые впоследствии заложил на цистернах поездов. Преступление совершено по заданию украинских спецслужб.Напомним, ЧП Байкала-Амурской магистрали произошло в ночь на 30 ноября. Взрывное устройство сдетонировало, когда состав двигался по Северомуйскому тоннелю. Жертв удалось избежать.В настоящее время ФСБ возбудила уголовное дело, в рамках которого, устанавливает всех причастных к преступлению лиц.В Ялте задержали мужчину за призывы к расправе над русскимиДвух бывших офицеров Минобороны осудили по делу о надувных танкахФСБ задержала жителя Калининградской области за госизмену