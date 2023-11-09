Раскрыта вся правда о «черной пятнице»

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Во время «черной пятницы» бизнес активно дурит потребителей, которые поддаются импульсивным покупкам. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал сопредседатель союза потребителей России Алексей Койтов.
«"Черную пятницу" стоит воспринимать как самый страшный черный день, запереться дома и оградить себя от всех средств коммуникации. Раньше мы воспринимали этот день как условный Хэллоуин, однако с каждым годом мы все больше и больше обращаем внимание на то, что в этом есть проблемы. Продавцы не просто продают залежалый товар, который раньше не покупался, но и цены на него выставляются более высокие», - рассказал Койтов.
История «черной пятницы» зародилась в США, и она изначально была не для потребителя, а для бизнеса, отметил эксперт. Таким образом, потребитель обманывался. Потом это практику подхватил и российский бизнес. Здесь начали дурить потребителя на более примитивном уровне. Однако система обмана начала совершенствоваться.
«К распродажам следует подходить с холодной головой. Необходимо избегать импульсивных покупок и не поддаваться сиюминутным желаниям. Если вам что-то показалось нужным и выгодным, возьмите время подумать и сравните цены. А лучше всего свои покупки планировать. При планировании покупок можно заранее ознакомиться с ценами. Тогда в момент покупки можно понять реальность скидки», - посоветовал эксперт.
Он также отметил, что при стабильном состоянии экономики держать деньги в кармане менее выгодно, чем на них что-то покупать. Однако не стоит гнаться за чрезмерным потреблением. Люди сейчас покупают и обновляют товары чаще, чем это необходимо, заключил Койтов.
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