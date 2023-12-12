Раскрыты подробности завещания Жириновского

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский завещал своим детям только 20% состояния. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.
Он также рассказал, что 10% от своего состояния Жириновский завещал Институту мировых цивилизаций, который был основан первым главой ЛДПР.
Таким образом, по его словам, каждому из детей Жириновского полагается лишь 6,6% состояния политика. Его у них трое. При этом партия ЛДПР получила в наследство от Владимира Вольфовича порядка двух миллиардов рублей.
Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года после лечения от COVAD-19. Депутату было 75 лет.
Читайте также:
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
«Жириновский» назвал главную причину конфликта Израиля и ХАМАС
Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока
«Чтобы вы понимали, даже в своем завещании Жириновский оставлял 70% средств — партии», — рассказал Власов в интервью MK.RU.
«Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую», — пояснил экс-депутат.
Напомним, Жириновский умер 6 апреля 2022 года после лечения от COVAD-19. Депутату было 75 лет.
Читайте также:
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
«Жириновский» назвал главную причину конфликта Израиля и ХАМАС
Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока
Элина Позднякова