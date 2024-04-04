Раскрыто настоящее отношение мужчин к оральному сексу

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Только 9% мужчин равнодушны к оральному сексу и им неважно, присутствует он в отношениях или нет. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на опрос, который был проведен компанией цифровых медицинских услуг Superdrug Online Doctor.
Отмечается, что в опросе участвовали 1100 жителей Европы и Америки. 35% опрошенных мужчин назвали оральный секс «в некоторой степени важным», 26% женщин посчитали оральные ласки «умеренно важными».
По результатам опроса выяснилось, что каждый третий мужчина, если он окажется в ситуации выбора, предпочтет оральный секс традиционному. В рамках опроса стала известна и идеальная продолжительность данного вида секса.
Американцы утверждают, что он должен продолжаться одиннадцать минут, а европейские мужчины считают восемь минут идеальной длительностью процесса. 60% опрошенных женщин заявили, что зачастую именно они инициируют в паре оральный секс.
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Екатерина Коршунова