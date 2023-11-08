Разработчиков «Сбера» вызвали в прокуратуру из-за сгенерированного нейросетью флага РФ

Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за жалоб депутатов на работу нейросети Kandinsky. Об этом в ходе форума «Финополис» сообщил глава «Сбера» Герман Греф.
Отмечается, что депутатам не понравилось неточное изображение российского флага, которое создала нейросеть. По словам Грефа, программа добавила на флаг купола от Собора Василия Блаженного, что депутаты приняли за издевательство над национальным символом.
Греф рассказал, что в прокуратуре, куда вызвали его, сотрудников «Сбера» и «Яндекс», прокурор принял решение отпустить присутствующих. После этого в нейросеть были внесены изменения, запрещающие ей генерировать государственные символы.
Однако, по словам главы Сбербанка, из-за этого модель потеряла 12% в креативности и точности, что замедлит процесс развития нейросети. Но Греф отметил, что разработка подобных программ – непростая задача, поэтому разработчикам придётся наступить на «все грабли».
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Греф рассказал, что в прокуратуре, куда вызвали его, сотрудников «Сбера» и «Яндекс», прокурор принял решение отпустить присутствующих. После этого в нейросеть были внесены изменения, запрещающие ей генерировать государственные символы.
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Анастасия Чинкова